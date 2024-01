PCP inicia comemorações de Abril com apresentação das ‘Obras Escolhidas’ de Álvaro Cunhal

O PCP promove esta terça-feira, 16 de janeiro, às 19 horas, no auditório da Universidade da Madeira, no Edifício do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a sessão pública de apresentação do Tomo VII das “Obras Escolhidas” de Álvaro Cunhal.

Esta iniciativa marca o início, neste ano, das propostas do PCP relativas às comemorações dos 50 anos da revolução de Abril, uma vez que esta publicação versa sobre os anos que se seguiram à revolução de 25 de Abril de 1974, até 1977.

Nesta sessão de apresentação da obra de Álvaro Cunhal será convidado o dirigente do PCP Francisco Melo, que tem responsabilidades de direção na Editorial “Avante!”, que publica este novo livro.