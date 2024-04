Paulo Neves acredita na resolução do impasse no Subsídio de Mobilidade

Paulo Neves, deputado do PSD à Assembleia da República, eleito pela Madeira, acredita que o impasse em torno do Subsídio de Mobilidade vai ser resolvido na presente legislatura liderada pelo PSD.

O deputado espera um governo “mais aberto, compreensível e capaz de responder aos problemas da Região”, com uma postura diferente da dos ministro dos governos socialistas.

Paulo Neves votou a favor de um requerimento que chama à Comissão de Economia o novo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, para abordar a questão das “dificuldades em levantar os reembolsos do respetivos Subsídio de Mobilidade após a viagem de ida e volta para o continente Português, com custos financeiros elegíveis”.

“Para além do facto dos madeirenses terem de adiantar o dinheiro para poder viajar, com viagens que, em determinadas alturas do ano, apresentam preços insustentáveis para a maioria das famílias, torna-se inaceitável que existam algumas interrupções no pagamento do Subsídio ou novas exigências documentais, a cada dia que passa, para dificultar o recebimento do valor que lhes é devido, como já aconteceu desde o início do ano” afirmou o deputado.

Elogiou a postura do novo ministro, que já fez saber estar totalmente disponível para vir à Assembleia da República “ouvir os deputados e apresentar soluções para os problemas identificados”.