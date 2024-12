Bom dia e boa semana!

- A Assembleia Legislativa da Madeira começa esta segunda-feira, a partir das 9h00, a debater as propostas de “Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025” e do “Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento - PIDDAR 2025”. A primeira intervenção está a cargo do Secretário Regional das Finanças para a presentar o Orçamento.

- Às 11h00 e às 15h00, na Avenida Arriaga, pode assistir à atuação dos grupos que integram o VIII Festival de Coros Escolares.

- Pelas 14h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, vai decorrer a entrega de 32 projetos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal, no âmbito do projeto “ + Habitação” da ASA- Associação de Desenvolvimento de Santo António, com o apoio financeiro da Câmara Municipal do Funchal.

- O Presidente do Governo Regional marca presença, às 16h00, na abertura de um posto de combustíveis, no Caniço, à Rua da Olaria.

- Às 18h00, a Biblioteca Municipal do Funchal acolhe o lançamento do livro infantojuvenil “Piripiri e o roubo na Academia do Poleiro”, de Luísa Paolinelli.