A marca Aesop chega à Madeira em 2025 através de uma parceria exclusiva com o hotel The Reserve, no Funchal.

Reconhecida globalmente pela sua gama de produtos de cuidados faciais, capilares e corporais, a Aesop estreia-se na Região com uma seleção de produtos disponíveis em todos os quartos e suítes do hotel, oferecendo aos hóspedes uma experiência de luxo e exclusividade. Além dos itens já incluídos na estadia, os produtos também poderão ser adquiridos no Laurea Spa e na loja online da Savoy Signature.

A colaboração sublinha os valores comuns de sustentabilidade, elegância e responsabilidade ambiental entre o The Reserve e a Aesop, elevando ainda mais a experiência de hospitalidade no destino.