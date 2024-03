PAN enaltece o trabalho dos Bombeiros na Madeira

O PAN Madeira enalteceu o trabalho dos Bombeiros na Madeira, com um voto de Solidariedade na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM).

“Porque não é só em momentos de crise que devem ser lembrados, o PAN Madeira apresenta um voto de solidariedade na Assembleia Legislativa da Madeira, aos Bombeiros/as, Funcionários/as e Voluntários/as das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários da RAM – Região Autónoma da Madeira, pelo desempenho digno e meritório da sua ação na proteção das pessoas, animais e natureza”, pode ler-se em comunicado enviado à redação.

Segundo o partido, os Bombeiros na Madeira estão envolvidos na prevenção e supressão de incêndios em ecossistemas naturais, ajudando a preservar a biodiversidade e os recursos naturais.

É ainda de louvar, na visão do partido, o seu papel ao nível do resgate animal, demonstrando um compromisso não apenas com a segurança humana, mas também com o bem-estar dos animais.

“Estes profissionais são verdadeiros heróis que desempenham um papel essencial na nossa Região. A sua coragem, habilidades e dedicação são fundamentais para proteger vidas, propriedades e o meio ambiente, e seu impacto positivo estende-se além da simples extinção de incêndios. Reconhecer e valorizar o trabalho dos bombeiros é fundamental para garantir que eles tenham os recursos e o apoio necessários para continuar a proteger a nossa Região”, refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas.

Neste sentido, o PAN Madeira associa-se às reivindicações destes profissionais, reforçando a valorização do seu papel na nossa sociedade e garantindo as condições dignas para o exercício das suas funções em plenitude.