Os pagamentos aos agricultores, que eram esperados em novembro do ano passado, vão ser pagos, com o acerto final de fevereiro, dado que o pagamento era feito em novembro e fevereiro, até ao final do corrente mês. A data apontada é 23 de fevereiro.

Isto, de acordo com nota pública do IFAP e que a secretária regional de Agricultura, Rafaela Fernandes, evocou esta manhã no âmbito da 33.ª Exposição Regional da Anona, a decorrer este fim-de-semana no Faial, concelho de Santana.

“Os apoios aos agricultores funcionam num mecanismo centralizado, toda a componente do pagamento está centralizada e houve constrangimentos nas candidaturas. Houve necessidade de aumentar o prazo de candidaturas e prejudicou o calendário”, informou Rafaela Fernandes.

Lembrar, de acordo com a governante, que “a produção [de anona], em 2023, foi cerca de 800 toneladas, contando-se a mesma área de produção cerca de 120 hectares”. Reler, aqui.