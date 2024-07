O PS não saiu muito esperançado da reunião mantida com Rogério Gouveia, e Jacinto Serrão vaticina mesmo que o Orçamento em elaboração será “mais do mesmo e não irá contribuir para resolver os problemas dos madeirenses”.

O deputado socialista, que esteve acompanhado pelos colegas de bancada Marta Freitas, Patrícia Agrela e Victor Freitas, elencou uma série de medidas que o PS pretende ver plasmadas no documento mas com comunicação social apenas partilhou que o secretário regional das Finanças lhe transmitiu que haveria cabimento orçamental para a atualização de carreiras na administração pública regional.

No mais, lembrou a exigência socialista em matéria fiscal, com aplicação máxima do diferencial de 30% em matéria de IRS e IVA, recuperou que o governo deveria criar um modelo em que ele próprio fosse avalista na compra de habitação, matéria onde reivindica, também, maior investimento regional e não apenas o uso de dinheiro do Estado e do PRR.