Bom dia!

Desde janeiro de 2023 e o final de fevereiro deste ano, o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça realizou 8.397 emergências médicas a estrangeiros. Os cidadãos alemães e britânicos lideram a lista de pacientes. Ao JM, o SESARAM revela que a assistência significou uma faturação superior a 1,7 milhões de euros.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um encontro. Jardim e Rodrigues juntos em prol da Autonomia. Almoço promovido pelo antigo governante abordou propostas apresentadas pelo Instituto Autonomia e Desenvolvimento. Jardim elogiou presidente da ALRAM e acompanha as “situações difíceis” do PSD.

Saiba ainda que incêndio em restaurante agitou centro do Caniço e que Chagas Freitas está confirmado na Feira do Livro da Ribeira Brava.

Rumo às eleições, segundo ato mais concorrido da história sem estreantes e não perca mais um projeto JM. Evento sobre proteção de dados centra atenções.

Merece relevo ainda a resposta a esta pergunta: Madeirenses estão a pagar mais impostos? No ano passado houve um desagravamento do IRS na Madeira, o ISP também baixou, mas a receita fiscal foi mais elevada do que em 2022. Saiba tudo no Tirar a Limpo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!