O CDS acaba de proceder à entrega da lista de candidatos às Eleições Reginais de 2024.Na ocasião, José Manuel Rodrigues frisou que o CDS apresenta uma “lista renovada” mas com “pessoas experientes”, com os 11 conselhos representados nos primeiros 13 lugares.”

“Um voto no CDS é um voto seguro”, frisou o cabeça de lista, afirmando que “o CDS é um porto seguro para os descontentes com o PSD, para os desiludidos com o divisionismo do PS e para aqueles que estão desencantados com partidos populistas, extremistas e demagógicos que não levam as pessoas a lado nenhum”.

O CDS apresenta como prioridades reformar o sistema político, introduzindo mais transparência, ter crescimento económico com mais justiça social, promover os jovens, com condições para a integração no mercado de trabalho e proteger os idosos, com a antecipação em dois anos da idade da reforma e comparticipação de medicamentos para as pessoas com pensões mais baixas

Quanto à manchete do Correio da Manhã, José Manuel Rodrigues frisou que “o CDS não faz campanha eleitoral na base de processos judiciais”.