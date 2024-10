A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), Ana Sousa, presidiu esta manhã à cerimónia do Dia Internacional da Não Violência, no salão nobre do Governo Regional, onde foi apresentada a campanha ‘CLICK NA MUDANÇA’, uma iniciativa que vai percorrer os 11 concelhos da Região até 25 de novembro.

Enfatizando a importância desta campanha, a governante lembrou a aposta do Executivo madeirense em medidas regionais para a prevenção e denúncia de situações de violência doméstica, que “efetivam uma das medidas do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica”.

Durante a cerimónia, Ana Sousa anunciou ainda o novo apoio financeiro criado pelo Governo Regional, através da SRITJ, que pode chegar aos 500 euros e cujo objetivo é apoiar o processo de autonomização das Pessoas em Situação de Violência Doméstica.

“Por acreditarmos num novo rumo e na criação de projetos de vida que possibilitem novos horizontes, o Governo Regional pretende ir mais além, com a criação de um Complemento Regional para Pessoas em Situação de Violência Doméstica”, explicou a secretária com a tutela da Inclusão, adiantando que este incentivo complementa os outros apoios já disponibilizados pelo Governo Regional.

“É nosso objetivo reforçar o trabalho de sensibilização junto dos cidadãos. Espero que este dia sirva para refletir sobre a necessidade de um compromisso coletivo em erradicar a violência em todas as suas formas. Enquanto houver uma pessoa que esteja em situação de violência, o Governo Regional continuará a acautelar todos os esforços no apoio à erradicação destes comportamentos” concluiu a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.