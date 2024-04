Nova regulamentação da prática atividade de surf na Região entra em vigor amanhã

A Autoridade Marítima Nacional congratulou-se, hoje, com a regulamentação da atividade de surf, após longos meses de debate entre Capitania do Porto do Funchal e todos os Agentes de Animação Turística (AAT) e associações que se dedicam a esta atividade na ilha.

O objetivo, realçou, foi o de “garantir a segurança dos praticantes, assim como dos banhistas durante a época balnear”, sendo que esta regulamentação, que será transporta para um Edital, a publicar pela Capitania do Porto do Funchal, entrará em vigor 1 de maio.

“Durante as reuniões existiu a oportunidade de todos manifestarem as suas preocupações, transmitir experiências e de darem a conhecer a sua visão para o futuro da atividade, e de forma consensual, foram definidas regras para a prática da modalidade, novos corredores de acesso ao mar, estabelecidos limites ao número de utilizadores por praia na modalidade de ensino, assim como distribuídos espaços de utilização por escola para o período de maior afluência, compreendido entre os meses de maio e outubro”, avançou ainda esta entidade, numa publicação na rede social LinkedIn.