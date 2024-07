“Nem nos momentos difíceis viramos as costas” lembra Prada

José Prada foi o segundo orador na festa do PSD no Chão da Lagoa. O secretário-geral do PSD Madeira, apresentado como o grande responsável pela organiza recordou que “este foi um ano muito complicado, mas também foi um ano onde foi possível mostrar a raça do PSD”.

Lembrou as sucessivas vitórias “e por isso mesmo continuamos a liderar a Madeira” agradecendo aos militantes “porque continuam a confiar no PSD”.

”O povo da Madeira acredita, e bem, em nós. Nunca viramos as costas aos madeirenses, nem nos momentos difíceis”, reiterou.

Terminou com essa convocatória no sentido de que “contamos com todos”.