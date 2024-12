Bom dia e bom domingo!

A Igreja Católica celebra a solenidade Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal. Na Diocese do Funchal, saiba onde se celebra, durante o dia de hoje, a festa de Nossa Senhora da Conceição:

- No Monte, na Capela das Babosas, às 11h00 missa solene seguida de procissão, precedida pela recitação do terço às 10h30. Na Ribeira Brava, na Tabua, as celebrações começam com a eucaristia a partir das 15h30 e no fim a procissão. Em Machico, a comemoração em devoção à padroeira da paróquia, está agendada para as 15h30 seguida de procissão. Na baía de Câmara de Lobos, na Capela de Nossa Senhora do Calhau, a festa está programada para as 16h00. No Funchal, na Capela da Conceição, em São Roque, a missa solene é às 16h00 seguida de procissão.

- Entre as 9h00 e as 20h00, visite na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores, o “Natal na Praça”, este domingo dedicado às iguarias natalícias.

- Às 9h00, na Igreja do Colégio, a missa comemorativa do 96.º aniversário do CNE - Região da Madeira, seguida de formatura geral, às 10h30, na Praça do Povo.

- Pelas 12h30, a sessão solene do 40º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana, e do 35º aniversário do corpo de bombeiros de Santana, no quartel dos Bombeiros.

- Na Praça Central da freguesia do Curral das Freiras, às 14h00, pode participar na Mostra da Batata Pimpinela- Iguaria de Natal, organizada pela Associação Juntos Por Santa Clara, no âmbito das comemorações, da “Aldeia Natal”.

- Em Gaula, às 16h00, celebra-se o jubileu paroquial da Igreja.

- Em Santana, arranca às 17h00 a apresentação das iluminações e quadros alusivos ao Natal.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um recital de canto e piano totalmente dedicado aos sonetos de Luís Vaz de Camões, no ano em que se comemora 500º do aniversário do seu nascimento. De referir que os sonetos foram musicados pelo compositor madeirense João Victor Costa e serão interpretados pelo tenor Alberto Sousa e o pianista Robert Andres.

- Em São Vicente, às 19h00, acendem as luzes de Natal e a Rampa de Gelo.

- O CD Nacional assinala esta noite, com jantar, às 19h30, 114 anos de existência, no restaurante Bahia, no Casino da Madeira.