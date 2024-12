Rita Júdice está já em contagem decrescente desta sua visita oficial à Madeira. O penúltimo ato é um almoço na Quinta Vigia, após dois dias de intensas visitas aos mais diversos espaços tutelados pela ministra da Justiça, não só tribunais como também ao Centro Educativo da Madeira, no Santo da Serra, um espaço há muito desativado ao qual interessa dar o melhor uso.

Antes do regresso a Lisboa, vai ainda visitar as instalações da Polícia Judiciária do Funchal, sendo recebida pelo Coordenador Regional da Polícia Judiciária na Madeira, Ricardo Tecedeiro, pelas 16h30.

Entretanto, Rita Júdice chegou ao almoço com a presidência do Governo Regional precisamente proveniente do Santo da Serra, não escondendo que ficou surpreendida com a magnitude daquelas instalações, mas, ao mesmo tempo surpreendida com o latente estado de degradação de uma infraestruturas que, recorde-se, entre os muitos destinos já adiantados, tem como uma referência a possibilidade de receber uma unidade terapêutica.

“Fiquei muito mal impressionada, se posso dizer assim, com a situação do antigo centro, que é um equipamento de uma dimensão que eu não esperava, e por isso é que é muito importante estas visitas, poder ver, poder ouvir diretamente as pessoas o que ouvi, críticas e elogios, mas principalmente sugestões também e olhar para o equipamento e para as infraestruturas, mas presencialmente é toda uma realidade diferente. Não há dossiê, não há fotografia, não há Google Maps que nos ajude a perceber os verdadeiros problemas”, explanou, sendo que irá agora estudar as diversas abordagens para o destino a dar aquele espaço.

No essencial da visita, já em jeito de balanço, “queria agradecer e deixar também esse agradecimento público do acolhimento que tive, quer do Governo Regional, quer de todos os presidentes de Câmara com quem tive a oportunidade de conversar, também com o Sr. Juiz Presidente [Filipe Câmara que nos acompanhou, toda a equipa que esteve sempre presente, foi também todos os funcionários com quem me cruzei. Foi um acolhimento também dos meus jornalistas que tiveram também aqui um trabalho extraordinário. Foi de facto uma experiência muito gratificante, e que me leva para casa com um pensamento muito forte sobre o que temos agora para fazer. Tenho a consciência de que temos muito trabalho para fazer, também aqui na região da Madeira, não pude ir ao Porto Santo, mas espero poder fazê-lo numa próxima visita e o que já disse, nós não nos esquecemos dos madeirenses e dos portos santenses, não nos esquecemos da região, foi muito importante e espero poder voltar em breve”.

De tudo o que viu, sintetizou que aquilo que lhe parece mais urgente “é pensar de uma forma crítica para o destino a dar ao antigo centro educativo”.