Bom dia! É sexta-feira!

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, pelas 9h00, o embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang.

* A ACIF-CCIM recebe pelas 10h30 uma comitiva de mulheres empresárias alemãs, no âmbito de uma missão empresarial organizada pela Associação Frauen u(U)nternehmen, em parceria com a Câmara de Comércio do Norte-Vestfália, nas suas instalações, à Rua dos Aranhas, nº 26.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h00, nos Prazeres, o Restaurante 4 Quintas, no Caminho da Referta, nº 168.

* O Clube de Cinema e Artes Digitais da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco procede pelas 11h30 à abertura da exposição do concurso de fotografia digital ‘Paisagens da Madeira’, no Espaço EntreArte. As três fotografias mais votadas pelo júri serão premiadas, no momento da abertura da exposição, em que estará presente o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

* Pelas 16h00, realiza-se a cerimónia de Hastear da Bandeira Azul 2024, no Complexo Balnear da Barreirinha.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe pelas 17h00 o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, para entrega do Programa do XV Governo Regional da Madeira 2024-2028.

* No âmbito das Comemorações da Revolução de Abril de 1974, a Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira associa-se a esta efeméride com a divulgação da sua Coleção de Folhetos Políticos (CFOLP). Assim, às 17h30, abre ao público a exposição ‘50 Anos da Revolução de Abril na Madeira: Um percurso pela Coleção de Folhetos Políticos do Arquivo e Biblioteca da Madeira’, com a presença do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

* A oficina de Teatro da Universidade Sénior de Machico - Junta de Freguesia de Machico, em parceria com o Grupo de Teatro Mãos D’arte - Associação Cultural, apresenta pelas 17h30 a peça ‘Rir é o melhor remédio’, na Sala de Atividades Culturais da Junta de Freguesia de Machico. A entrada é livre.

* O cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, profere hoje uma conferência sobre ‘Colunas da Doutrina Social da Igreja, Faróis para Gestão Feliz... e com Lucro’. A conferência, promovida pela Diocese do Funchal e pela ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, está marcada para as 18h00, na ALRAM.

* Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, acontece o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.