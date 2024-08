Bom dia!

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 16h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe a nadadora Mayra Santos.

- No Forte de São João Baptista, no Porto Moniz, às 20h30, realiza-se a última sessão da iniciativa do ‘Forte à Terça’. A artista é Énia Caires.

- Na Festa do Vinho Madeira, no auditório do Jardim Municipal, continua a XIX Semana Europeia de Folclore. Veja quem atua esta noite:

* 21h00, Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja – Lisboa

* 21h40, Agrupación Municipal e Baile Tradicional de Cuntis – Galiza, Espanha

* 22h10, Grupo Folclórico ‘Os Pescadores de Tancos’ - Santarém