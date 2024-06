Bom dia!

- A partir das 9h30, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a primeira edição das Jornadas do Serviço de Nutrição da Madeira. A sessão de abertura está marcada para as 12h00; o encerramento às 17h30.

- Das 10h00 às 20h00, no adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava, vai decorrer a ‘Feira de Stocks’.

- A sessão comemorativa do 522.º aniversário do Município da Calheta arranca às 11h30, no Porto Recreio da Calheta.

- No Parque de Santa Luzia, pelas 11h30, decorre a cerimónia de entrega de certificados no XXIX Encontro Regional do Ensino Recorrente.

- A entrega do projeto vencedor do Orçamento Participativo do Funchal está agendada para as 14h30, no Centro Comunitário do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian.

- A abertura oficial do ‘Atelier Óptico’, localizado na Rua da Conceição nº 29 B, está agendada para as 17h00.

- Na Ribeira Brava, no âmbito das Festas de São João, a Junta de Freguesia promove a 12.ª edição Concurso de Enfeites de Fontanários entre as 17h00 e as 00h00.

- A festa de São João da Ribeira, no Funchal, abre portas às 18h00, seguida de missa às 19h00. A animação musical conta, esta noite, com a atuação às 20h00 de João Vinagre e pelas 22h00 de Bryan Wilson.

- Pelas 18h00, na Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo, a inauguração da exposição póstuma de António Nelos intitulada: António Nelos - A imagem reinventada.

- No Funchal, a Praça do Carmo e a Rua Dr. Fernão Ornelas recebem as Marchas Populares Solidárias, com início previsto para as 19h00.

- Das 19h30 às 23h00, a Festa ‘Solstício de Verão’ levada a cabo pela Câmara de São Vicente na Surf Zone, com a presença do DJ Amériko Nunez.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 20h00, o espetáculo ‘cEGOS SURDOS e MUnDOS’, de Juliana Andrade.

- Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra de Bandolins da Madeira realiza um concerto de tributo ao maestro Eurico Martins.

- O documentário ‘Carne: a pegada insustentável’ é exibido às 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.