Não tendo ido além dos 0,42% dos votos depositados nas urnas, o MPT reconheceu ter sofrido uma derrota pesada nestas eleições regionais, nas quais apenas convenceu 577 eleitores, menos 119 do que em setembro de 2023.

Isso mesmo admitiu Válter Rodrigues, cabeça de lista desta candidatura, que, em declarações ao JM, não deixou de demonstrar a sua tristeza para com o desfecho da noite eleitoral de hoje, ao ter sido o segundo partido menos votado.

“Para mim, é mesmo muito mau. Sou obrigado a dizer isto”, declarou o responsável.

Já sobre o vencedor da noite, Válter Rodrigues também não deixou de se revelar “bastante surpreendido” com a confiança reiterada ao PSD, até porque acredita que, dentro de alguns meses, a Região “vai estar a falar da mesma coisa”, na sequência dos desenvolvimentos do caso judicial que envolve Miguel Albuquerque, a quem pediu que pense no bem da Região.

Por seu turno, o responsável mostrou-se ainda consternado com a saída do BE e do PCP do hemiciclo madeirense. “Fiquei estupefacto, porque são pessoas que trabalham muito”, frisou, lamentando que a população esteja “formatada para uma fórmula que não vai dar resultado”.

“Na minha opinião, quanto menos partidos tivermos na Assembleia, menos democracia vamos ter”, findou.