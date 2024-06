MPT alude para “maus sinais” no início da legislatura

O MPT advertiu para “maus sinais”, ligados ao início da legislatura.

Segundo o partido, a oposição ao PSD-M, com a maioria no parlamento, não se impôs na eleição do Presidente da Assembleia Legislativa Regional.

“Não o fez, por culpa de um único partido que se diz anticorrupção. Ironicamente, o partido votou contra os seus próprios interesses negociais. Se tivesse votado na outra candidata poria em cheque o acordo negocial PSD-CDS, e mostraria sem sombra de dúvidas que o PSD nada conseguirá nesta legislatura sem o seu apoio, e que apoiando uma coligação da Oposição esta poderá obter o poder executivo”, diz o partido.

O MPT apela a todos os intervenientes políticos que mantenham a palavra dada, a bem da democracia e do consequente Estado de Direito.

“É injusto fazer promessas que não se tencionam cumprir, pois dão vantagens iníquas aos mentirosos e desrespeitam os eleitores. O MPT também apela aos eleitores para terem memória, para que não voltem a ser enganados e passem a dar a sua confiança a outros atores políticos”, declaram ainda.