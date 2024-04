O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, abriu hoje a porta ao Chega para um eventual futuro acordo pós-eleitoral.

“Nós não temos de ser politicamente corretos, não temos de fazer fretes aos nossos adversários, o que nós temos é derrotar os nossos adversários”, afirmou Albuquerque, durante o discurso de apresentação da moção global que traz ao conclave social-democrata.

“Seria fatal para o PSD se fôssemos para as eleições com a nossa capacidade negociar diminuída”, insistiu, no discurso de abertura do 19.º Congresso Regional do PSD/Madeira.

“As linhas vermelhas foram uma criação da esquerda”, continuou, antes de referir que também António Costa não criou linhas vermelhas com as esquerdas, aludindo ao acordo da geringonça.

Sem nunca nomear o Chega, Miguel Albuquerque justificou porque não cria bloqueios a futuros acordos. “As linhas vermelhas não se estabelecem com partidos aceites pelo Tribunal Constitucional”, disse.