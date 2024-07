No que se refere aos exames de 9º ano, no Ranking divulgado pelo Ministério de Educação, e no que diz respeito às escolas da Região, são duas escolas privadas que ocupam a 1ª e 2ª posição: Externato Apresentação de Maria (40º lugar no todo nacional) e Colégio de Santa Teresinha (76º). Em terceiro lugar está a Escola Básica com Pré-Escolar do Porto da Cruz (133º) e escola dos Salesianos, também privada, está em 4º lugar (148º do ranking nacional).

Na consulta que o JM fez aos dados analisados pelo Público, seguem-se as escolas:

227.º Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral Santana

243.º Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço

264.º Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco Porto Santo

279.º Escola Básica e Secundária de Machico

331.º Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

337.º Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Dr. Horácio Bento Gouveia

523.º Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

614.º Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva

624.º Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta Calheta (Madeira)

695.º Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo

729.º Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade São Vicente

737.º Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras

812.º Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal

816.º Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

855.º Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas

865.º Colégio Infante D. Henrique