O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos de nível amarelo para a Madeira e Porto Santo devido à previsão de chuva e vento forte para esta quinta-feira.

No que concerne ao aviso para a precipitação, este irá vigorar entre as 9h00 e as 15h00 do dia 8 de fevereiro na costa sul e regiões montanhosas da Madeira.

Quanto ao vento forte, que soprará de sudoeste com rajadas até aos 80 quilómetros por hora (100 km/h nas regiões montanhosas), o aviso vigora entre as 9h00 e as 18h00 de quinta-feira, em todo o arquipélago da Madeira.