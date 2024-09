Marinha recolheu 70 quilos de resíduos na Selvagem Pequena

O NRP Tejo da Marinha Portuguesa colaborou, na semana passada, numa ação de limpeza de lixo-marinho na ilha Selvagem Pequena, na RAM, da qual resultou a recolha de 70 quilos de resíduos.

Segundo uma nota da Marinha, 94% do lixo “foram plásticos como, por exemplo, tampas, garrafas, cabos, cordas, pedaços de redes, entre outros”.

Os resíduos recolhidos foram transportados a bordo do NRP Tejo e desembarcados no Porto do Funchal, conforme adianta a mesma nota.

”A monitorização de lixo-marinho na ilha Selvagem Pequena está integrada no Programa Regional de Monitorização de Lixo-Marinho em Praias da Madeira e é desenvolvida pela Direção Regional do Ambiente e Mar desde 2019 no âmbito do Projeto Free litterAT”, detalhou o órgão militar.

Ainda segundo a comunicação da Marinha, o programa, da qual a Marinha é parceira, pretende “proteger e preservar a biodiversidade e reduzir a poluição através do desenvolvimento e implementação de abordagens inovadoras para prevenir e reduzir o lixo-marinho”.