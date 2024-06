A baixa do Funchal ganhou cor e vida com as Marchas Populares Solidárias, que inundaram as artérias entre a Praça do Carmo e a Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Integradas nos Altares de São João, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, as marchas movimentaram mais de 400 marchantes de todas as idades, dos centros comunitários dos complexos habitacionais da SociohabitaFunchal, do Centro Comunitário do Funchal, do Centro Comunitário Regional, da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, da Associação Protetora dos Pobres e das Casas do Povo do Monte, São Martinho e São Gonçalo.

Este arraial dos Altares de São João decorre no Funchal até à próxima segunda-feira.