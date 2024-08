Mais de 1.600 toneladas de uva colhidas até ao momento

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), no âmbito da iniciativa do roteiro de vindimas, já passou pelo Caniçal, no concelho de Machico, São Jorge, no concelho de Santana, Seixal, no concelho de Porto Moniz, Câmara de Lobos e Porto Santo.

Neste contexto, Tiago Freitas, presidente do IVBAM, dá nota, em comunicado, de que mais de 1.600 toneladas de uvas já foram colhidas até o momento, superando a quantidade do mesmo período no ano anterior. “A casta Tinta Negra tem tido destaque”, adianta, representando cerca de 1.400 toneladas da colheita, com maior incidência nos concelhos de Câmara de Lobos e São Vicente.

O presidente do IVBAM diz que importa reforçar que “o escoamento da produção se encontra garantido por parte dos operadores económicos regionais”, sendo que o Governo Regional “vai intervir com uma medida excecional, através do apoio de 20 cêntimos por quilo na casta tinta negra para compensar os custos de produção, nomeadamente a mão-de-obra”.

Relembre-se que este ano, como medida temporária e excecional, a União Europeia aprovou um financiamento de um montante total de 15.000.000 euros a Portugal, de apoio à destilação de vinho com denominação de origem protegida (DOP) e com indicação geográfica protegida (IGP) para produção de álcool destinado exclusivamente a fins industriais, incluindo produtos de desinfeção ou fármacos, ou para fins energéticos para fazer face à redução dos stocks de vinhos DOP e IGP existentes em Portugal Continental. Na Região Autónoma da Madeira a questão é diferente, explica Tiago Freitas. “O Governo Regional intervém para compensação dos custos de mão-de-obra que, para esta campanha, foram apontados pelos viticultores e operadores económicos como o grande constrangimento”, vinca.

Durante as visitas, as equipas de controle acompanharam a verificação do grau de álcool provável e a condição fitossanitária das uvas. Em geral, “as uvas apresentaram boa maturação, e não se espera uma variação significativa na qualidade em comparação com a vindima do ano passado, de acordo com os técnicos”, conta o IVBAM.