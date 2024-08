O Clube Naval do Funchal e o Enseada Food and Drinks-Castanheiro Boutique Hotel vão dar vida a mais uma edição mítica da Festa Branca, “a mais antiga” da Região. Depois de uma edição, em 2023, que trouxe um novo conceito ao evento, 2024 promete ir mais longe, segundo a organização.

A festa está marcada para o dia 14 de setembro, na sede social do Clube Naval do Funchal, situada na Rua da Quinta Calaça, com abertura de portas pelas 18h.

Este ano, a Stage Zone contará com quatro nomes de destaque da música madeirense, que serão anunciados em breve. Na Street Food Zone, dois chefs de renome apresentarão pratos exclusivos para o evento, inspirados na rica cozinha mediterrânica e elaborados com ingredientes e sabores típicos da Madeira.