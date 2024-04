O madeirense António Gonçalves, antigo furriel das Forças Armadas, que participou ativamente nos vários momentos que resultaram na Revolução de Abril, voltou a tripular, esta manhã, o tanque Panhard EBR com que chegou ao Terreiro do Paço, há cerca de 50 anos, integrado num pelotão do Capitão Salgueiro Maia.

Ao Jornal, António Gonçalves descreve que todos os militares que vão participar nas comemorações do 25 de Abril estão, naturalmente, emocionados.

O ensaio geral que decorreu esta manhã no Terreiro do Paço reavivou as horas de tensão que antecederam o fim da ditadura.