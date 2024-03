MadeiraShopping transforma-se num ‘Jardim Doce’ esta Páscoa das crianças

Entre os dias 23 e 30 de março, o MadeiraShopping vai transformar-se num verdadeiro “Jardim Doce”, mesmo a tempo da Páscoa.

Isto porque, este centro comercial irá ter um espaço especialmente pensado para as crianças celebrarem a quadra pascal, o qual, promete uma nota enviada à redação, irá desafiar a criatividade dos de palmo e meio.

Conforme é explanado, todos os dias, este jardim, que fica no Piso 0 (corredor principal), será dedicado sobretudo às atividades manuais, “prometendo uma iniciativa diferente que resulta sempre numa lembrança que os mais pequenos poderão levar para casa — feita por eles e, claro, com doces à mistura”.

O calendário inicia com um atelier em que os miúdos vão fazer cones doces (dia 23) e, depois, merendinhas de Páscoa (dia 24). Não vão faltar atividades que desafiam os pequenos participantes a criar um coelho porta-lápis (dia 25), pintar ovos (dia 26) ou a fazer pompos de coelho (dia 27). Os ateliers para personalizar ovos de coelho (dia 28), estimular a criatividade através de pinceladas de cor (dia 29) e para decorar caixas (dia 30) também fazem parte desta edição. As atividades decorrem em dois horários, concretamente das 11h00 às 14h00 e das 15h00 às 20h00, com exceção da última que acontece apenas à tarde.

Já o último dia da programação da Páscoa no MadeiraShopping, 30 de março, é dedicado à tão aguardada caça aos ovos da Páscoa, que se destina a participantes entre os 3 e os 10 anos, com limite de participação de 100 crianças.

No entanto, este ano, há uma novidade: os pais vão participar com os seus filhos, ajudando-os a encontrar os ovos espalhados pelo Centro, numa experiência em família que garante aventura e emoção.

A caça aos ovos é a única atividade que necessita de inscrição, que poderá ser feita no dia 30, das 10h30 às 11h00, junto ao “Jardim Doce”. Cada criança inscrita terá direto a uma caixa e um mapa para ajudar no desafio. O momento da procura aos ovos da Páscoa terá início às 11h00 e a duração de uma hora.

A animação da Páscoa do MadeiraShopping é totalmente gratuita.