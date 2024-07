MadeiraShopping reduziu consumo de energia para metade na última década

Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, em Portugal, entre os quais se encontra o MadeiraShopping, têm vindo a reforçar as práticas sustentáveis em todas as suas operações, ao longo dos últimos 10 anos, com objetivo de minimizar o seu impacto ambiental, em diferentes áreas, com foco na energia, água e resíduos.

No campo da energia, o MadeiraShopping conseguiu uma redução de 52% no consumo da energia, fruto de uma série de medidas, que vão desde a substituição das luzes tradicionais pelas LED à instalação de sensores automáticos de iluminação, passando pela otimização do horário de iluminação e pela instalação de variadores de velocidade nas escadas rolantes.

A água é um recurso que tem merecido também a atenção, de forma transversal, levando à poupança de 34%, nos últimos 10 anos. Para uma gestão mais eficiente, foram implementados vários procedimentos, entre os quais a instalação de torneiras com sensores e caudais reduzidos.