“Precisamos de garantir uma política fiscal ainda mais atrativa para os nossos Jovens, que crie melhores condições de fixação e novas oportunidades de emprego” defendeu, hoje, a candidata pela coligação ‘Madeira Primeiro’, Carla Spínola, numa ação de proximidade desenvolvida no concelho de Machico.

Conforme destacou a candidata, este representa um compromisso que consta do manifesto eleitoral da coligação e que surge para reforçar as políticas para a juventude já existente na Região, nomeadamente na aposta na resposta aos jovens que acabam a sua formação e entram no mercado de trabalho.

“Sabemos que Portugal é um País que bate recordes em matéria fiscal e que teve um Governo Central, ao longo dos últimos oito anos, totalmente alheio às dificuldades e aspirações da juventude, obrigando-a, inclusive, a emigrar por falta de oportunidades”, disse, lembrando que são os jovens que, “em muito, sentem o impacto da atual carga fiscal e que é para eles que é fundamental encontrar novas respostas e forçar o Estado a intervir”.

Carla Spínola que, neste enquadramento, explica que a proposta da coligação passa por garantir, em primeiro lugar, a criação de uma ‘flat tax’ de 15% a aplicar aos jovens até aos 35 anos - taxa essa única e a aplicar a todos os níveis de rendimentos, com exceção do último escalão - mas, também, vir a criar, no futuro, os instrumentos necessários para o desenvolvimento de um regime específico para a fixação de jovens nas Regiões Autónomas.

“Queremos criar condições para, dentro do aprofundamento da autonomia fiscal que defendemos como prioritária, criar um regime fiscal diferenciado mais propício à fixação de jovens na Madeira”, garante a candidata, sublinhando que a ideia passa por, uma vez criada a taxa única para os jovens a nível nacional, promover, a nível regional, “uma taxa única visando o desagravamento fiscal próprio dotando a autonomia política de condições para a promoção de uma política económica mais amiga dos jovens”.