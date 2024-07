A Rússia abateu esta madrugada 75 ‘drones’ ucranianos, 47 dos quais na região de Rostov, no sul do país, num ataque que provocou um incêndio numa refinaria, segundo as autoridades locais.

“As defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 47 ‘drones’ sobre a região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia”, disse o Ministério da Defesa russo na plataforma de mensagens Telegram.

Além disso, três ‘drones’ foram eliminados sobre as regiões de Belgorod, Voronezh e Smolensk, outros oito sobre a região de Krasnodar e 17 sobre os mares Negro e Azov.

Um incêndio deflagrou numa refinaria de petróleo em Tuapse, cidade do mar Negro, na região sudoeste de Krasnodar, devido à “queda de detritos de ‘drones’”, notaram as autoridades no Telegram.

“O regime de Kiev tentou mais uma vez usar ‘drones’ para atacar uma infraestrutura civil em Tuapse”, denunciou a mesma fonte, acrescentando que cerca de uma centena de socorristas foram mobilizados para combater as chamas.

De acordo com relatórios preliminares, os ataques não causaram vítimas.

Moscovo anuncia quase diariamente a destruição de ‘drones’ ucranianos lançados contra território russo.

Kiev justifica os ataques como uma resposta aos bombardeamentos russos que mergulharam a Ucrânia numa guerra de mais de dois anos, afirmando que a prioridade são alvos militares e industriais.