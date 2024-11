Os números do desemprego registado voltaram a crescer no todo do País, com exceção das ilhas. De acordo com os dados referentes a outubro, hoje publicados pelo Instituto Profissional do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e replicados pelo Governo Regional, a Madeira é a região do País com o maior decréscimo homólogo (-8,4%), acompanhada apenas pelos Açores (-5,7%).

“Comparativamente a outubro de 2023, contam-se menos 622 desempregados na Madeira”, afirma Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, em nota de imprensa.

No resto do território português, o desemprego aumentou em termos homólogos, com o valor mais acentuado (+4,4%) a verificar-se nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Relativamente ao mês anterior, outubro registou um aumento global no desemprego na ordem dos 0,6%, acontecendo a subida mais elevada no Algarve (+22,2%). Apenas as regiões do Norte e de Lisboa e V. Tejo apresentaram uma ligeira redução.

Face a setembro, a Madeira tem também a assinalar um ligeiro aumento relativamente ao mês anterior: 1,4%.

No que diz respeito a ofertas de emprego, apenas a Madeira e os Açores aumentaram o número de ofertas recebidas ao longo do mês de outubro face ao mesmo período do ano passado (+49,5% e +35,0%, respetivamente).