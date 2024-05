Machico promove exposição ‘Under the Water’

A Câmara Municipal de Machico no âmbito do programa municipal de atividades socioculturais, promove o Ciclo de Exposições, ‘depois da Universidade’, com a curadoria de José Maria Montero.

O ciclo expositivo desenvolve-se ao longo do ano 2024, na sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico.

O ciclo de exposições conta com a participação de vários(as) artistas convidados(as), com diferentes sensibilidades artísticas. A próxima exposição intitulada ‘Under the Water’ da artista plástica nipónica Hanamaro Chaki e será inaugurada no próximo dia 31 de maio, sexta-feira, pelas 18h00, na sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho e estará patente ao público até 31 de julho.

A exposição é composta por uma variedade de peças de pintura, desenho e escultura, cujo tema geral é a vida e a interconexão de todos os seres. É um dos temas que mais carateriza o trabalho artístico de Hanamaro Chaki.