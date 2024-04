A Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia de Machico e o Movimento ‘Cidadãos Por Machico’ - Terra de Abril, promove, ao longo do mês de abril, um conjunto de iniciativas com vista a assinalar o 50,º aniversário do 25 de Abril.

Conforme divulgação da autarquia, o programa inicia-se no dia 4, quinta-feira, com a apresentação do letreiro ‘Machico - 25 de Abril’, na Praça do Fórum e terminará no dia 29, segunda-feira, com a apresentação da Obra ‘O 25 de Abril na Madeira’, de Bernardo Martins.

Confira o programa: