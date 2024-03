Luís Bettencourt critica cerimónia sem vereadores e sem povo no Porto Santo

O autarca Luís Bettencourt insurgiu-se esta tarde contra a cerimónia de entrega do galardão de Melhor Praia da Europa, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo, com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e de Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura.

Em declarações ao JM, o vereador da oposição, eleito pelo movimento Uma Nova Esperança (UNE) lamentou que o presidente da autarquia, Nuno Baptista (PSD) não tenha convidado os vereadores para a sessão, uma situação, na opinião dele, agravada também pelo facto de “a população não ter sido convidada” a participar num momento relevante.

Sem pôr em causa a importância do galardão, pelo contrário, Luís Bettencourt atira contra o edil e contra os governantes por terem feito uma “sessão privada” sobre algo que diz respeito “a todos os porto-santenses e à sua resiliência”.

“O que se assistiu hoje no Porto Santo sobre algo tão importante, foi uma autêntica vergonha e um claro desrespeito”, sublinhou.

Bettencourt entende que esta “foi mais uma traição aos porto-santenses, de um presidente que se diz nascido e criado no Porto Santo”.

“O Porto Santo precisa de um presidente que defenda o Porto Santo e os interesses dos portosantenses e não o PSD e o seu núcleo. Acho que o evento deveria ter sido feito na sede do PSD local e não no Salão Nobre do município”, ironizou.

Questionado pelo Jornal, o vereador disse que não tendo recebido convite não se apresentou na cerimónia. “Tenho a minha postura. Sou vereador eleito, não nomeado”, afirmou.