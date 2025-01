Bom dia!

Na hora da aflição, quem liga para o 144 (Linha de Emergência) tem de aguardar em sofrimento. O dispositivo nacional de apoio social, que atua na Região, sente problemas para lidar com o crescimento de casos de carências em todo o País. Ao JM, dirigentes associativos admitem que “nem sempre é possível dar resposta a todos”. Segurança Social revela aumento de chamadas no ano passado, para 362. Família de homicida despejada em Machico também sentiu problemas para ativar linha, mas acabou realojada no Porto Moniz.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a polícia. Condições da PSP “ferem a dignidade humana”. Paulo Santos, em final de mandato na presidência da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, recandidata-se com o intuito de lutar pela reorganização de serviços. Defende o reforço de efetivos e critica falta de meios.

Destaque também para o ano judicial. Justiça confrontada com aumento de processos.

Saiba ainda que incêndio na garagem do centro comercial Europa gerou alarme e que associação salva animal maltratado durante 14 anos.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!