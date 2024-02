“Se eu fosse presidente do Governo Regional já tínhamos um ferry”, disse hoje Paulo Cafôfo, durante o frente a frente entre os cabeças de lista da coligação PSD-CDS Madeira Primeiro e o PS, que está a decorrer, sob moderação do JM e da rádio JM FM.

“Se eu fosse atualmente presidente do Governo Regional nós já tínhamos um ferry e por uma razão muito simples: porque deve ser o Governo Regional a lançar o concurso”, disse Paulo Cafôfo.

A declaração de Cafôfo provocou uma reação ao seu oponente. “Ah, só vale se for presidente. Se não for, já não vale”, acusou Pedro Coelho.

Paulo Cafôfo retorquiu dizendo que a Madeira ainda não tem a ligação marítima com o Continente porque o PSD “foi incapaz” de lançar o concurso para ferry.

“Efetivamente, prometi. E comigo, os madeirenses já teriam”, afirmou, aludindo à promessa eleitoral que fez em 2019, e que o JM avançou em primeira mão.

Para o candidato socialista, o que é necessário para resolver esta questão “não é o contencioso, mas o diálogo”, porque é preciso lançar concurso.

Na questão do ferry, prosseguiu o cabeça de lista do PS, “o Estado ajuda de diversas formas”, acrescentou.

Lembrou que o subsídio de mobilidade para as viagens marítimas já está previsto e que agora falta adaptar um porto no Continente para as rampas roll on e roll off, de modo a este tipo de navios poder atracar. “O que é que falta? Falta o Governo Regional lançar o concurso público”, disse.

Em sua opinião, a melhor solução para o porto de atracagem é em Lisboa.