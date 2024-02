Dina Letra, cabeça de lista do BE, discorda do contencioso da autonomia dizendo que a Madeira precisa de diálogo com o Governo da República.

A candidata e coordenadora do BE, acusa o PSD de confundir a população sobre o que é a autonomia, motivo pelo que nesta campanha quer esclarecer os eleitores sobre o que considera ter sido uma conquista do 25 de abril, consagrada na Constituição.

“O PSD apropriou-se da palavra autonomia”, afirmou no debate JM/NAMINHATERRA TV.