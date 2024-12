A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está a realizar a pintura das fachadas exteriores, tratamento de fissuras e isolamento das paredes do edifício principal do pré-escolar da Escola Bartolomeu Perestrelo, num investimento de cerca de 5.800 euros.

O presidente Pedro Araújo, acompanhado pelo vogal Bruno Bento, visitou as obras, esta quarta-feira, realçando o empenho da Junta “em garantir a qualidade e a segurança das infraestruturas escolares para benefício da comunidade educativa”.

De acordo com a Junta de Freguesia, esta intervenção tem como objetivo proporcionar melhores condições para as 35 crianças, com idades entre os 2 e os 5 anos, que frequentam diariamente o espaço, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e adequado às atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição.

A iniciativa integra um plano de requalificação que, em 2023, já incluiu obras realizadas pela Junta para resolver problemas de infiltrações no mesmo edifício, evidenciando a continuidade e o planeamento nas ações de manutenção e valorização dos equipamentos escolares da freguesia.

Estas intervenções estão enquadradas no contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Câmara Municipal do Funchal.

“A Junta de Freguesia reforça, com esta obra, o seu compromisso em investir na educação e no bem-estar das crianças, reconhecendo a importância de um espaço seguro, funcional e agradável como elemento essencial para o desenvolvimento e aprendizagem dos mais pequenos”, pode ler-se numa nota enviada às redações.