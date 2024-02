Junta do Imaculado e DECO promovem sustentabilidade ambiental

Esta terça-feira, o presidente da Freguesia, Pedro Araújo, e a representante da DECO na Madeira, Alexandra Caldeira, estiveram reunidos a debater algumas estratégias, tendo em vista a promoção da sustentabilidade ambiental.

Ao longo de 2024, Junta e DECO vão organizar algumas ações de formação dirigidas a distintos públicos-alvo, desde os mais jovens aos seniores, abordando diferentes temas, onde a educação ambiental vai estar em destaque.

As entidades vão também atuar em parceria na promoção de um projeto na área das ecofamílias, que visa fomentar um espírito de boas práticas ambientais, contribuindo para um desempenho ecológico individual de excelência e para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

Entretanto, a Junta vai também recorrer ao teste lançado pela DECO, no âmbito do projeto Europeu PSLifestyle, para avaliar o impacte ambiental dos cidadãos, motivando a comunidade para uma vida mais positiva, saudável e sustentável.

Relativamente a este teste, a Junta esclarece, em comunicado, que será criado um endereço web específico para a freguesia, permitindo a realização de um diagnóstico coletivo dos comportamentos da comunidade local, no que concerne às práticas ambientais.

“Todos os dias estamos a dar pequenos passos rumo a uma melhor gestão ao nível da energia, da água e dos resíduos, promovendo a economia circular e valorizando os recursos naturais e as áreas verdes do nosso território”, refere a propósito o presidente Pedro Araújo.

Recorde-se que a Junta do Imaculado e a DECO são parceiros desde fevereiro do ano passado, estando aquela prestigiada Associação integrada no Gabinete Social da Freguesia, onde presta atendimento às quintas-feiras, das 9 às 13 horas, e sextas-feiras, das 14 às 17 horas.

Neste Gabinete, a DECO presta informação sobre direitos na área do consumo, resolução de reclamações, gestão do orçamento, renegociação de dívidas e aconselhamento sobre habitação e energia, num serviço que é gratuito para os residentes locais.