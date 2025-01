O líder do Juntos Pelo Povo foi, hoje, à ACIF, explicar quais as propostas do seu partido para as empresas. Aproveitou a oportunidade para recolher contributos daquela associação que representa o tecido empresarial da Região para a atualização do programa de governo.

“O nosso programa de governo assenta em três grandes temas”, explicou o secretário-geral do JPP, no final do encontro. “Mais habitação é um compromisso urgente da nossa parte; melhor gestão da saúde e redução do custo de vida”, disse ainda. Élvio Sousa acrescentou que há três eixos fundamentais e que estão plasmados em 10 grandes compromissos que serão anunciados brevemente. Deu o exemplo de algumas soluções que apresentou aos dirigentes da ACIF para reduzir o custo de vida, nomeadamente a disponibilidade política para garantir um ferry em alternativa ao avião.

E destacou que leva da ACIF “compromissos pertinentes”.