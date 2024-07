JPP apresenta voto de pesar pela morte de Joana Coelho

O Juntos Pelo Povo (JPP) vai dar entrada na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) um Voto de Pesar pela morte da Professora Joana Coelho.

O JPP diz que Joana Coelho fica no “lote dos seres humanos que se entregam, que entregam o melhor de si aos outros”, e releva “a profícua e intensa atividade pública” realizada em prol da sua terra natal, o Porto Santo.

Joana Justa Rosário Coelho morreu no domingo, no Porto Santo, onde residida. Foi professora e autarca, sendo que a última atividade política que desempenhou foi a presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, de onde saiu em outubro de 2013.

Foi nomeada para o lugar de vereadora pela comissão instaladora da Câmara, logo após o 25 de abril de 1974. Foi deputada na Assembleia Legislativa da Madeira durante um mandato, entre 1992 e 1996. Entre 2001 e 2013 desempenhou funções de presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, sempre nas listas do PSD.