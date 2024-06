O primeiro espetáculo piromusical do Festival do Atlântico acaba de arrancar e esteve a cargo de Itália.

Durante 3 sábados, a baía do Funchal, como já vem sendo habitual desde há uns anos, no decorrer do mês de junho, enche-se de luz, cor, as quais, ao som da música, constituem um espetáculo fortemente aplaudido por locais e turistas. É sempre às 22h30 que o fogo é lançado ao ar. E esta vez não foi exceção.

Milhares assistiram ao espetáculo com o tema ‘O ciclo da vida’, da empresa italizana ‘Fireworks Lieto SRl’. Esta iniciativa da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, tem ainda a participação de França e de Inglaterra. O objetivo é alcançarem dois troféus: o do Atlântico, atribuído por um júri e o ‘Madeira Tão Tua’, atribuído pelo público.