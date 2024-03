Iniciativa Liberal denuncia carga fiscal “asfixiante” nos salários

A Iniciativa Liberal denuncia a carga fiscal no salário, classificando-a como “asfixiante e pornográfica”.

O partido, em comunicado, insurge-se contra a situação.

“Lutas por um aumento e, quando finalmente o consegues, mal o notas no teu salário porque o Estado fica com boa parte desse aumento”, pode ler-se na nota enviada às redações.

“É inaceitável que o Estado fique com metade do aumento de um salário de 900 € para 1000 € brutos. É esta a loucura passada entre nós. O Governo fica com os frutos do teu trabalho, do teu suor, do teu tempo, da tua energia, da tua criatividade, das tuas ideias, da tua dedicação, do teu empenho, das tuas realizações, de forma desproporcional, e depois não sabe gerir e gastar bem o dinheiro que tanto trabalho te custou a gerar”, adiantam os liberais, que deixam a ressalva.

“Tem de voltar a ser possível subir na vida pelo trabalho. Tem de ser possível ver o esforço recompensado. Quem não é rico, nem herda ou trabalha, ou está na perda”, declaram.

“Se cada vez que te esforças e consegues um aumento levas com o IRS e boa parte vai logo para o Estado ficas a pensar: valeu a pena? O grotesco sistema fiscal português condena o país à mediocridade, não gera incentivos para haver a compensação de quem trabalha”, vincam ainda.