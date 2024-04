Iniciaram-se, esta quarta-feira, o ciclo de cinco passeios intitulados “Madeira Maravilhosa” que a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está a promover para a sua população e respetivos acompanhantes em 2024.

A comitiva foi liderada pelo presidente Pedro Araújo, que se fez acompanhar da vogal do executivo, Elena Freitas, e da coordenadora técnica dos serviços administrativos, Teresa Patrício, para além dos jovens estagiários Luís Henriques e Gonçalo Gomes.

O primeiro dos passeios contou com a participação de mais de centena e meia de participantes, que se concentraram, como habitualmente, no portão principal do Jardim de Santa Luzia, de onde saíram os três autocarros.

A Quinta Magnólia foi a primeira paragem do dia, onde foi servido um lanche a todos os participantes, num salutar momento de convívio, abrilhantado pela elegância daquele belíssimo espaço verde.

A viagem prosseguiu em direção à Ribeira Brava, onde o tempo foi repartido por visitas a gosto pessoal e uma visita acompanhada ao Museu Etnográfico da Madeira, espaço que atravessa a história da cultura madeirense, desde os primórdios da ocupação até à atualidade.

Da Ribeira Brava os autocarros seguiram para São Vicente, onde foi servido o almoço, antes da visita à Quinta do Roseiral, em São Jorge, onde os participantes contemplaram várias espécies de roseiras.

O Miradouro do Guindaste, com a sua vista deslumbrante sobre o recorte da linha litoral da costa norte da Madeira, foi a derradeira paragem deste belíssimo passeio, que envolveu cultura, natureza, gastronomia e convívio!

O próximo passeio pela “Madeira Maravilhosa” está previsto para 28 de junho, sendo que, em maio, precisamente entre os dias 8 e 11, a Junta organiza a viagem anual ao Porto Santo, cujas inscrições terminam amanhã.