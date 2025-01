Gonçalo Maia Camelo, coordenador da Iniciativa Liberal na Madeira, defende que haja uma melhoria da capacidade de resposta das infraestruturas e serviços turísticos para que seja possível acompanhar o aumento da procura.

Numa nota enviada às redações, a IL lembra que, “seguindo a tendência de todos os destinos turísticos, o número de entrada de hóspedes e de dormidas na Região continuou a aumentar no ano de 2024, registando variações positivas significativas”.

Todavia, a IL Madeira realça que tem vindo a salientar que, “para não se matar a galinha dos ovos de ouro”, é necessário “planear e promover a requalificação da oferta turística, através do investimento em ferramentas de gestão e em meios, materiais e humanos, adequados”.

“É fundamental avaliar e implementar novos modelos de gestão dos equipamentos e pontos turísticos, bem como assegurar que as receitas provenientes das taxas turísticas são reinvestidas no sector, por via de um Fundo de Investimento Turístico, gerido e financiado em parceria com os privados. Consideramos que é também essencial criar um regime do mecenato turístico e cultural que garanta a captação de investimento privado”, explica Gonçalo Maia Camelo, citado na mesma nota.

“Não podemos continuar a assistir, impávidos e serenos, ao aumento da pressão turística. O turismo não pode viver só de (e para) recordes fátuos. Estamos obrigados, perante os madeirenses e as próximas gerações, a assegurar um destino de qualidade para o longo prazo”, conclui.