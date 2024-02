Bom dia e bom fim de semana!

- A comemoração do Dia do Pensamento na Região da Madeira, organizada pela Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas, é em Câmara de Lobos. Às 9h30, na Igreja de São Sebastião, a eucaristia; pelas 10h30, a Formatura Geral e sessão protocolar na Praça da Autonomia.

- Entre as 9h30 e as 11h30, o Café Memória da Madeira Presencial, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), com o tema ‘Viver com Demência e Bem-estar’, com a terapeuta ocupacional Patrícia Paquete.

- Pelas 11h00, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, VII Edição Informal Weekend, promovida pelo Clube de Internos de Cirurgia Cardíaca, com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

- Termina a semana de Evangelização na Madeira dinamizada pelo Pe. Carlos Macedo. Esta manhã, o sacerdote participa na recitação comunitária do Santo Rosário, na Rua Dr. Fernão de Ornelas. Entre as 11h00 e as 12h30, na Capela do Bom Jesus, Funchal, adoração ao Santíssimo Sacramento e eucaristia.

- Pelas 11h30, no piso 0 do Madeira Shopping (em frente à FNAC), o espetáculo com a Tuna e Quinteto de Bandolins.

- O lançamento do livro ‘Casa Pequenina: A história do laço azul em poesia’, da escritora Natália Bonito, é às 16h00, na Praça Central do Forum Madeira.

- A partir das 16h00, na igreja do Carmo, numa iniciativa da comunidade Carmelita do Funchal, a conferência sobre ‘A oração para a união com Deus – com São João da Cruz’, orientada pelo Pe. André (ocd).

- A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto ‘Novas Obras’, com o acordeonista João Barradas, sob a direção do Maestro Pedro Amaral.

- No Teatro Baltazar Dias, às 18h00, ‘José, o Pai’, texto e encenação de Elmano Sancho.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, às 18h30, no encerramento da final europeia do Campeonato do Mundo de criação de jogos, Game Jam Plus, no hotel Four Views Monumental.

- O espetáculo ‘Romeu e Julieta odeiam-se’, a partir de obras de William Shakespeare, sobe ao palco Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, às 20h00, pelo ‘Teatro Bomba’ – Turma Juvenil de Teatro dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, com orientação de Pedro Araújo Santos.

- Às 20h30, na Biblioteca Municipal de São Vicente, o concerto do Funchal Guitar Quartet, com entrada livre.