Bom dia! É quinta-feira!

* O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside à sessão de abertura do Comité Diretor e Comité de Acompanhamento do Programa Comunitário INTERREG MAC. O evento terá lugar pelas 9h00, no Pestana Casino Park Hotel.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* As cerimónias de tomada de posse do Governo Regional e de instalação da Assembleia Legislativa da Madeira irão decorrer hoje. Sendo assim, a instalação dos elementos constituintes no Parlamento e a eleição da Mesa vão ocorrer logo a partir das 10h00, no plenário da ALRAM, enquanto o novo elenco governativo será empossado à tarde, ato que tem início marcado para as 16h00, no salão nobre da Assembleia regional.

* A Câmara Municipal da Ribeira Brava acolhe hoje a exposição itinerante ‘Jazz em Caminhos’, que promete trazer um maior reconhecimento à história do jazz na Madeira. A inauguração está marcada para as 11h00, nos Paços do Concelho, e contará com a presença de várias entidades.

* O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s inaugura pelas 18h00 a mostra ‘As Portas da Macaronésia’. Trata-se de uma exposição fotográfica itinerante e que já esteve presente em três locais: Las Palmas de Gran Canaria; Arrecife em Lanzarote; Ponta Delgada nos Açores.

* Pelas 19h00, a Quinta Calaça será o palco de uma palestra do Naval Talks, com o tema ‘Cérebro em movimento: manter-se alerta contra o AVC’. O evento será moderado por Raquel Gonçalves e contará com a participação de especialistas da área da saúde, proporcionando uma oportunidade de aprendizagem e troca de conhecimentos.

* O filme ‘Mãe - Mère’, dirigido por João Brás, será exibido hoje às 19h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Esta obra cinematográfica aborda a história de Dolores, uma mulher abalada por uma demência degenerativa que faz com que sua memória se dissipe no tempo.