Bom dia!

- Começa às 9h00 a reunião plenária desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 9h00, realiza-se a abertura do evento ‘Level Up @ eGames Lab’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

- As comemorações do 42.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil vão decorrer na sede deste serviço, na Cancela, a partir das 9h30, com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

- O Clube de Produtores Continente (CPC) da Madeira reúne-se a partir das 10h00, no BAM, Centro de Banana da Madeira, no Lugar de Baixo, Ponta do Sol, para a segunda edição do Open Day Madeira.

- A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil reúne às 11h00, no Parlamento madeirense.

- Pelas 11h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, o presidente da Casa Ilha da Madeira de São Paulo, José Manuel Dias Bettencourt.

- A Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira e o Turismo de Portugal assinam às 12h00 um protocolo de colaboração e cooperação, na sala de conferências da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

- O auditório do Museu da Casa da Luz recebe, pelas 14h15, a 6.ª edição do Madeira Startup Retreat.

- Às 15h00, a reunião da Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Tem início às 15h00 a cerimónia comemorativa do Dia da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, naquele estabelecimento escolar.

- A sessão de abertura do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo está agendada para as 16h00, no Centro de Congressos da Madeira, subordinado ao tema ‘Horizonte 2023’.

- A Biblioteca Municipal do Funchal acolhe, às 18h00, o lançamento da obra ‘Nostalgia/Cravos de Poeta’, de José Maria Ramada.

- Às 18h45 as declarações finais do Conselho Regional do PSD-Madeira, na Rua dos Netos, sede do partido.