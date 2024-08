Estão já desvendados os nomes que farão parte do novo ciclo da administração do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Apesar do suspense que foi criado em torno deste anúncio, a verdade é que as mudanças são mínimas, sendo que Herberto Jesus mantém-se no cargo e na presidência do conselho de administração do SESARAM.

Graça Barros passa a vice-presidente, ocupando o lugar de Filipa Freitas, num elenco que tem como vogais Cátia Ferreira Castanha, Filipa Rodrigues e Edgar Nuno Rodrigues.